Verkeersbord tegen luchtvervuiling onthuld aan Graadt van Roggenweg

Het bord moet inwoners van Utrecht en de gemeente bewust maken van de ongezonde lucht. De burgers, die zichzelf, Utrechtse Luchtwachters noemen, willen dat de lucht in hun stad zo snel mogelijk gezonder wordt.

Paul Dijkstra van de Luchtwachters in Utrecht: "De lucht in de stad is ongezond, dit komt vooral door vervuilend vervoer. De overheid is verplicht maatregelen te nemen en wij kijken of ze dat ook doen en of dit ook resultaat heeft. We voeren ook de druk op bij lokale politici, organiseren acties en maken mensen bewust van de luchtvervuiling, zoals met de onthulling van het verkeersbord."

Dijkstra vervolgt dat ze minder auto’s willen, 'en meer ruimte voor fietsen en wandelen zodat de stad leefbaarder en gezonder wordt. Iedereen heeft recht op gezonde lucht'.

De onthulling vormt het startsein voor een jaar lang actie voor gezonde lucht. In totaal doen ruim 300 Luchtwachters verspreid over het hele land mee, samen met Milieudefensie.Het verkeersbord is ook onthuld in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Den Bosch en Eindhoven.