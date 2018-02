Utrechters mogen meebeslissen over herinrichting Maliebaan

De Maliebaan met de kruising Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat gaat op de schop, omdat de gemeente de fietsroutes en de openbare ruimte voor voetgangers wil verbeteren. Daarnaast ziet de gemeente graag minder doorgaand autoverkeer en liever alleen bestemmingsverkeer.

De plannen voor de historische Maliebaan spelen al vanaf 2013, dit jaar moet de gemeenteraad beslissen hoe de straat eruit gaat zien.

Er zijn in totaal vier varianten opgesteld. Eén van de voorstellen, de Maliebaan Promenade, is een initiatief van bewoners uit de buurt. Dit plan kenmerkt zich onder andere door het idee om de zuidelijke hoofdrijbaan te transformeren tot een (wandel)promenade. De zuidelijke parallelwegen worden doodlopend voor autoverkeer en de T-splitsing is zonder verkeerslichten.

Varianten

Een andere variant is De Ovonde. Dit is een langgerekte rotonde, op de kruising van Maliebaan, Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat, zonder verkeerslichten. De Maliebaan blijft verder ongewijzigd.

Een variant om de Maliebaan te laten zoals het nu is heet De Nulvariant. Een vierde variant is de T-splitsing met zuidelijke Maliebaan Promenade en is nieuw in de voorstellen. Hierbij wordt alleen de zuidelijke hoofdrijbaan van de Maliebaan een wandelpromenade. De zuidelijke parallelwegen worden doodlopend voor autoverkeer. De T-splitsing is ook zonder verkeerslichten.

Bij alle varianten zijn ook aantallen auto’s weergegeven met modellen voor de situatie in 2025. Reageren kan tot en met maandag 26 februari via de website tot en met maandag 26 februari. Daarna worden de reacties meegenomen in het advies aan het college en vervolgens de gemeenteraad. Dit jaar moet een beslissing vallen.