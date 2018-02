Man (49) veroordeeld voor opruiing verhuizing methadonverstrekking

De man werd opgepakt door de politie vanwege opruiing, gericht op de methadonverstrekking op de Wittevrouwenkade. Het verstrekken van methadon gebeurt nu bij De Stek aan de Van Sijpesteijnkade en moet vanaf maart 2018 verhuizen. De verhuizing heeft gezorgd voor veel negatieve reacties bij bewoners.

De man, een 49-jarige inwoner van Utrecht, plaatste berichten op sociale media met opruiende teksten, gericht op de methadonverstrekking die in maart van de Van Sijpesteijnkade naar de Wittevrouwenkade verhuist. Hij riep hierin op wapens mee te brengen naar de informatieavond die de gemeente op 5 februari had georganiseerd over dit onderwerp.

De man werd verzocht zich te melden en deed dit zondagavond 4 februari in het politiebureau op de Kroonstraat. Hij werd direct aangehouden. Bij de informatieavond van de gemeente over de verhuizing twee dagen later, mocht de man niet aanwezig zijn. Hij moest 100 meter uit de buurt blijven bij de locatie van de informatieavond.

Machteloos

De verdachte bekende de berichten te hebben geplaatst. Hij zei onder grote druk te staan, zowel op zijn werk als privé. Hij voelde zich machteloos over de beslissing van de gemeente de methadonverstrekking in zijn buurt te vestigen en was eerder slachtoffer geworden van personen die drugs gebruiken. Zijn advocaat gaf aan dat hij op een ochtend een junk slapend had aangetroffen in zijn opengebroken auto.

Ook gaf de man aan zijn fout nu in te zien en spijt te hebben. De officier van justitie eiste een werkstraf van zestig uur, temeer omdat de berichten op meerdere momenten waren verstuurd en het niet ging om een eenmalige opwelling.

De rechter oordeelde dat een van de tweets opruiing oplevert en hield rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. De rechter veroordeelde hem tot een geldboete van 1.000 euro, waarvan 500 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.