Sluiting Universiteitsmuseum Utrecht voorlopig van de baan

Om de sloop te voorkomen vroeg het Cuypersgenootschap de gemeente Utrecht het gebouw de monumentenstatus te geven. Nu dit verzoek loopt stelt het museum de sluiting voorlopig uit.

Zolang de procedure loopt, en dit kan volgens het museum nog lang duren, kunnen de noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw niet gedaan worden.

Paul Voogt, directeur van het Universiteitsmuseum: "Om het publiek niet de dupe te laten worden van deze situatie blijft het museum langer open."

Gevel

Het Universiteitsmuseum wilde vanaf maart twee jaar dichtgaan om het gebouw volledig te verbouwen. De huidige unieke gevel van het museum is ontworpen door architect Koen van Velsen en won eerder de Rietveldprijs. Veel mensen vinden het een prachtig gebouw.

Alleen voldoet het volgens het Universiteitsmuseum niet meer aan het huidige gebruik van het museum. Het museum is in zijn huidige vorm gebouwd met de ambitie om 25.000 bezoekers per jaar te trekken, maar vorig jaar kwamen er 75.000 mensen op af. Daarom meent het museum dat er grondig verbouwd moet gaan worden.

Petitie

De verbouwing is echter tegen het zere been van het CDA, en ruim zeshonderd mensen die een petitie voor het behoud van het huidige ontwerp hebben ondertekend. Het CDA en de ondertekenaars van de petitie riepen de gemeente op om ervoor te zorgen dat er niet gesloopt gaat worden en het gebouw de gemeentelijke monumentenstatus te geven.

Het Cuypersgenootschap heeft vervolgens officieel de gemeente verzocht om het gebouw de monumentenstatus te geven.

Voogt over de verbouwing: "Er zijn meerdere redenen om te verbouwen. We willen het gebouw beter toegankelijk maken om de toenemende bezoekersstroom aan te kunnen. Ook willen we meer ruimte creëren voor onze tentoonstellingen en programma’s. Voor onze nieuwe aanpak hebben we een flexibelere inrichting nodig. Er is nu veel loze ruimte in het gebouw en de entree is veel te klein."

Verstandig

Een van de critici op de verbouwingsplannen, en initiatiefnemer van de petitie, is Aryan Sikkema. Hij is erg blij met het uitstel: "Bijzonder verstandig en een erg mooi besluit van het museum."

Sikkema pleit al langer voor het uitstellen van de sluiting: "Er lag nog geen definitief plan en de vergunning was ook nog niet rond. Het lijkt mij goed om eerst een ontwerp en een aannemer te hebben voordat het museum dicht zou gaan voor het publiek." Overigens ziet Sikkema ook liever niet dat het huidige ontwerp gesloopt gaat worden: "Het gebouw is net zo belangrijk als een pand van Rietveld, dat ga je ook niet slopen als de garderobe te klein is."

Procedures

Sikkema benadrukt dat hij van het museum houdt: "En het is geweldig dat er zo veel mensen naar het museum komen. Maar wij zien wel alternatieven voor de sloop van het huidige ontwerp." Het liefste ziet hij dat er een dependance wordt geopend op de Uithof: "Dat is ook goed voor een levendige Uithof. Maar er zijn ook oplossingen waarbij ook een dependance niet nodig is en waarbij het ontwerp van Koen van Velsen alsnog behouden kan blijven."

Het museum benadrukt overigens dat de verbouwingsplannen niet van de baan zijn en de voorbereidingen voor de vernieuwingen gewoon doorgaan. "Het museum zal hiervoor de nodige procedures volgen en aantonen dat wijzigingen aan het gebouw noodzakelijk zijn en zorgvuldig kunnen worden doorgevoerd", aldus het museum in een persverklaring.