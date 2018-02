Provincie steekt miljoenen extra in sneltram tussen CS en Uithof

Utrecht Politie waarschuwt voor 'hengelende' inbrekers na incident in Zonstraat De Utrechtse politie waarschuwt Utrechters voor 'hengelende' inbrekers, die met een stuk ijzerdraad via de brievenbus het slot opentrekken. Deze techniek is vrijdag toegepast bij een woning in de Zonstraat in Oudwijk.