IBB-Fest vraagt faillisement aan en stopt na acht edities

Sinds 2010 wordt op het studentencomplex IBB in Utrecht het IBB-Fest georganiseerd door vrijwilligers. Het groeide in een aantal jaar uit tot een volwaardig festival en bleef altijd gratis.

De organisatie zegt dat het elk jaar financieel lastig was om het festival te realiseren. Door slecht weer, een zeer tegenvallende baromzet en wat manco’s aan gehuurde materialen bleek de editie van vorig jaar echter een financiële strop te worden.

Stichting IBB-Fest kan niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoen. “Met pijn in het hart heeft het bestuur van Stichting IBB-Fest moeten besluiten een faillissement te laten uitspreken, waarvoor wij vandaag een aanvraag hebben ingediend bij de rechtbank”, aldus de stichting.

Stoppen

Ook laat de organisatie weten dat het lastig was dat SSH, na een verandering in de woningwet van 2015, geen middelen meer steekt in het huurdersfeest. “Alternatieven, waaronder het vinden van een hoofdsponsor of het heffen van entree zijn uitvoerig besproken, maar brengen ook grote financiële risico’s met zich mee.”

Omdat ook een aantal leden van de commissie is gestopt is het festival nu definitief afgeblazen. “Wij vinden het bijzonder jammer dat wij in 2018 geen IBB-Fest kunnen organiseren en hoewel we het graag anders zouden zien, is dit de meest logische stap die we op dit moment kunnen en moeten nemen. Stiekem hopen we dat er een nieuwe groep enthousiastelingen opstaat die het initiatief voor het IBB-Fest wil voortzetten.”