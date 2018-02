Utrecht krijgt meer flexibele beveiligingscamera's tegen autobranden

De raad sprak donderdag tijdens een spoeddebat over de vele brandstichtingen rond Oud en Nieuw. In december kreeg de brandweer 56 meldingen van branden in voertuigen, wat relatief meer was dan in andere maanden. De afgelopen vijf jaar gaat het om bijna zeshonderd meldingen.

Volgens D66 zijn de branden weerzinwekkend en wordt het vertrouwen in de overheid ondermijnd omdat nog geen enkele dader is gepakt.

De VVD wil naast extra camera's ook dat de gemeente vaker tipgeld uitlooft om de daders te pakken. Volgens het CDA zijn de daders in hun eigen milieu bekend. Zij zouden de branden stichten uit sensatie en om hun status te vergroten.

De PvdA pleit voor inzet van ambtenaren die speciaal worden aangesteld om hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden op te lossen.

Onderzoek

Veel gemeenteraadsleden krijgen volgens de omroep berichten van mensen wiens auto is uitgebrand. De slachtoffers vinden dat de politie te weinig onderzoek doet naar de daders. De burgemeester zegt van de leiding van de politie heel andere verhalen te horen. Toen hij geconfronteerd werd met een mail van een slachtoffer, deed hij dat af als incident. In de mail stond dat het slachtoffer bij zijn auto allerlei attributen vond, zoals een fles spiritus en een aansteker. De politie was volgens het slachtoffer niet geïnteresseerd in de voorwerpen.

Verder zegt de burgemeester dat camera's niet het hele probleem op zullen lossen. Wel denkt hij dat het zin heeft om camera's te plaatsen op de vluchtroutes. De daders zouden meestal op scooters vluchten.