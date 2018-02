Gemiddelde verkoopprijs voor huis in Utrecht gestegen

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De gemiddelde verkoopprijs is het gemiddelde van de transactieprijzen van alle verkochte woningen in een gemeente in een jaar.

De hoogste prijs in de Provincie Utrecht betaal je in gemeente De Bilt. Daar ligt de gemiddelde verkoopprijs op 454.080 euro. Het laagste bedrag wordt er betaald in Nieuwegein; 241.070 euro. In het Groningse Delfzijl werd met gemiddeld 141 duizend euro het minst betaald voor een koopwoning in heel Nederland.

In gemeenten met relatief veel villa’s zal de gemiddelde verkoopprijs dan ook doorgaans hoger liggen dan in gemeenten met veel appartementen. In Bloemendaal werd, net als in voorgaande jaren, het meest uitgegeven aan een woning; gemiddeld 776.000 euro.