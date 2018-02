Politie zoekt getuigen van dodelijke noodstop taxibus De Meern

Utrecht Metershoge maquette van Domtoren en -kerk onthuld in Stadskantoor In het Stadskantoor in Utrecht is een maquette van de Domtoren en –kerk onthuld. Maquettebouwer Gedo Voorn is in opdracht van de Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk al jaren bezig met het bouwen van het iconische gebouw op schaal 1:50.