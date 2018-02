Centraal Museum Utrecht neemt trui Hans Spekman op in collectie

Hans Spekman stond in de tijd dat hij van 2001 tot 2006 wethouder was in Utrecht bekend om zijn vele gebreide truien. Ook later, als Tweede Kamerlid en voorzitter van de PvdA, bleef hij dit opvallende kledingstuk dragen.

Bart Rutten, artistiek directeur Centraal Museum, is blij met de aanwinst voor de collectie: "Als museum willen we objecten verzamelen uit periodes die belangrijk zijn in de geschiedenis van Utrecht. We hebben bijvoorbeeld kledingstukken van adellijke lieden uit een ver verleden."

Volgens Rutten zijn er ook in de twintigste eeuw mensen die een belangrijke rol in de stad hebben gespeeld en nog spelen, bijvoorbeeld een spandoek van FC Utrecht-supporters vorig jaar. "Nu mogen we ook de trui van Hans in onze collectie opnemen. Niet voor onze mode-collectie, maar passend in de stadsgeschiedenis. Die trui is even kleurrijk als zijn geschiedenis."

Symbool trui

Hans Spekman besloot de trui aan het Centraal Museum te schenken omdat hij als Utrechter dit museum als kind diverse malen heeft bezocht en er nu graag samen met zijn kinderen komt. "De trui symbool voor de liefde voor mijn familie, het feit dat je jezelf niet moet verloochenen en dat je kritisch moet blijven op wat er in de mode is", aldus Spekman.

Natuurlijk was de trui ook gewoon warm. "Ik vond het belangrijk om veel bij burgers op bezoek te gaan en dan is het ook praktisch als je een warm kledingstuk aan hebt."