De politie kwam rond 3.30 uur op de melding af dat er een inbreker in Oudaen zou zijn, meldt het AD. De man zou door de lichtkoepel in het dak zijn gevallen. Hij had daarvoor al zijn kleren van het dak gegooid.

De verwarde man werd aangetroffen in het pand en bleek zwaargewond te zijn. Of hij wilde inbreken is nog niet duidelijk. De man is naar het ziekenhuis gebracht.