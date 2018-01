Podium onder de Dom stopt na tien jaar: 'Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging'

Mazairac heeft zijn laatste dag op 1 februari. Podium onder de Dom zal nog even wat langer open blijven, maar op den duur gaan de deuren van het restaurant dicht.

Mazairac vertelt dat hij stopt in goed overleg met zijn compagnon Jan van der Grift. Hij zal zich op een nieuw project gaan richten, maar waar en wat dat is laat hij nog even in het midden. "Soms is het goed om even afstand te nemen van de onderneming om tot nieuwe ideeën te komen", aldus Mazairac.

"En ondanks dat Podium onder de Dom nog altijd goed vol zit ben ik toe aan een nieuwe uitdaging." Hij vertelt dat zijn vertrek voor velen als een schok kan voelen, maar dat hij al langer met het idee rondloopt. "Ik ben enorm trots op wat we hebben neergezet met Podium. Door altijd te investeren in kwaliteit hebben we een vaste waarde in Utrecht kunnen verwerven. Het is echt mijn kindje, maar het is tijd voor een nieuwe uitdaging."

Zijn compagnon zal met het huidige team de zaak voorlopig gaan voortzetten. Een precieze einddatum voor het restaurant is er nog niet.