Woningmarkt Utrecht wordt krapper

Het aantal verkopen lag in het laatste kwartaal van vorig jaar 1 procent lager dan een jaar eerder, blijkt maandag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. In de stad Utrecht gaat het hier zelfs om een daling van ruim 4 procent.

In die periode waren bestaande koopwoningen in Nederland 8,2 procent duurder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee is de prijsstijging in Utrecht hoger dan het landelijk gemiddelde.

Dezelfde trend valt in Amsterdam te bespeuren. Ook hier waren de verkoopaantallen lager dan in het vierde kwartaal van 2016. Een woning in de hoofdstad kost nu gemiddeld 415.000 euro. De gemiddelde verkoopprijs in Utrecht ligt op ruim 325.000 euro.

Record woningverkopen

Ruim 66.000 bestaande woningen zijn in het vierde kwartaal van 2017 van eigenaar gewisseld. Dit is het hoogste aantal in een kwartaal ooit. Er ging op de Nederlandse woningmarkt 18 miljard euro om in de laatste drie maanden van vorig jaar.

Gemiddeld waren bestaande koopwoningen in 2017 zo'n 7,6 procent in prijs gestegen. In december kwam de prijsstijging uit op 8,2 procent op jaarbasis. Die stijging is net zo hoog als in oktober en november.