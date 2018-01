Bestuurder zonder rijbewijs krijgt boete na meerdere waarschuwingen in Utrecht

Agenten controleerden vrijdagnacht bij het Janskerkhof een auto omdat die opvallend verkeersgedrag vertoonde, meldt de politie op Facebook. De 30-jarige Nieuwegeiner achter het stuur bleek geen rijbewijs te hebben, iets waar hij al vaker een boete voor had gehad.

Hij kreeg opnieuw een boete en agenten waarschuwden hem dat hij binnen het cameragebied van stadstoezicht stond, dus dat hij niet verder moest gaan rijden.

Dat de man daar geen boodschap aan had, bleek drieënhalf uur later, toen medewerkers van cameratoezicht hem rond kwart over vier ‘s nachts in zijn auto zagen zitten, klaar om weg te rijden. Ze zagen de man telkens bukken als er een politieauto over het Janskerkhof voorbij reed, terwijl hij het verkeer in de gaten hield.

Hardleers

Agenten spraken hem opnieuw aan, en vertelden hem dat de politie hem zag bukken. De man beloofde niet te gaan rijden.

Tegen zes uur ‘s ochtends bleek hij tóch te zijn gaan rijden. Omdat de man eerder tegen de agenten had gezegd waar hij heen moest, kon de politie van Nieuwegein hem op zijn plaats van bestemming "ontvangen" met een nieuwe boete. Zijn auto is in beslag genomen.