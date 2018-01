Snackbar Manneken Pis krijgt vestiging op Stationsplein Utrecht Centraal

Bedrijfsleider Alwin de Kolb is verheugd met de vierde snackbar van Manneken Pis in Utrecht, die ook een Amsterdamse vestiging heeft. Manneken Pis heeft drie vestigingen in de Utrechtse binnenstad. Eén aan het Vredenburg, één aan de Steenweg en één aan de Bakkerstraat.

"Dit is een unieke locatie tegenover de hoofdingang van Hoog Catharijne en Utrecht Centraal. We hebben heel erg ons best gedaan om hier te komen", vertelt De Kolb.

Er zal niet veel aan het concept veranderen. "Het blijft vooral gericht op verse friet en de vele sauzen, maar we gaan ook hamburgers verkopen."