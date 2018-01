Rapper EZG maakt Utrechtse song van het jaar

De luisteraars van 3voor12 konden stemmen op het Utrechtse nummer van 2017.

Achter EZG is de nummer 2 in de lijst Sherman Oaks met I Know I Promised. Op nummer 3 in de lijst staat I Don’t Mind van indiepopband BEAUX.

3voor12 noemt het een opmerkelijke lijstaanvoerder: "Althans, voor 3voor12 Utrecht-begrippen misschien, want de track Sportschoenen en Capuchons van de rapper EZG (Even Zonder Grappen) kan rekenen op ruim een half miljoen views op YouTube."

Hooliganrapper

EZG is FC Utrecht-supporter en maakt vaak muziek met rapper Steen. "Door Vice en Noisey werd EZG eerder al bestempeld als 'hooliganrapper'. Zelf ziet hij het minder zwaar, zoals hij vertelde in de Top 030-uitzending van 3voor12 Utrecht Radio. Wel gaan veel van zijn teksten over de voetbalsupporterscultuur", is te lezen bij het popplatform.