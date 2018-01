Drie auto’s uitgebrand in Kanaleneiland en Zuilen

Op een parkeerplaats bij de kruising van de Bevinweg en de Marshallaan in Kanaleneiland stonden even voor drie uur 's nachts twee naast elkaar geparkeerde auto’s in brand. Een derde, in de buurt geparkeerde auto, is door de hitte beschadigd geraakt.

Een half uur later kwam er een tweede melding, dit maal op de zes kilometer verder liggende Berlagestraat in Zuilen. Daar stond een Citroën C3 in brand. Ook hier kon de brandweer niet veel meer doen dan blussen, aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht.

De politie heeft de branden in onderzoek. Sinds half december branden er regelmatig auto’s uit in Utrecht. DUIC onderzocht eerder deze week waarom er tot nog toe niemand is gearresteerd voor de autobranden in de stad.