Studentenvereniging UVSV ontkent misstanden ontgroening

Wel bevestigt het bestuur van de vereniging dat een aspirant-lid is gevoerd met een lepel. Dit had volgens hen nooit mogen gebeuren, maar zij ontkennen dat het meisje vervolgens heeft moeten overgeven, zoals in de uitzending werd beweerd.

Donderdagavond toonde Rambam undercoverbeelden van de ontgroening bij vijf studentenverenigingen in Nederland, waaronder UVSV. In deze uitzending werd onder andere verteld dat een meisje werd gevoerd met een lepel en daarna moest overgeven en de astmamedicijnen van een aspirant-lid werden afgepakt. Ook vertelde een meisje dat ze meerdere malen bespuugd is.

De studente van wie de astmamedicijnen zouden zijn afgepakt, ontkende dit donderdagavond al in een uitzending van Jinek. Tijdens de introductietijd was zij volgens eigen zeggen haar tas met medicijnen af en toe kwijt, waardoor ze de medicijnen niet altijd bij zich had. Dit bevestigt het bestuur van de vereniging in hun verklaring.

Twee incidenten lopen momenteel nog in het onderzoek. Zo heeft het bestuur nog geen informatie over het spuugincident en hebben zij nog geen informatie over een hesje dat kapot zou zijn gescheurd tijdens een activiteit.