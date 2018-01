Verkeerde verdachte afgeleverd bij rechtbank in Utrecht

De mannen hebben een naam die op elkaar lijkt. De Somaliër die in Utrecht werd verwacht belandde bij een rechtszaak in Limburg. De zitting waarbij de verdachte aanwezig moest zijn is daarom verplaatst naar volgende week.

De zitting ging over voorwaarden die bij de strafeis horen, zoals waar de tbs zal plaatsvinden. Het OM heeft acht maanden cel en tbs met voorwaarden geëist tegen de man voor aanranding van zes meisjes en vrouwen in Utrecht. De aanrandingen vonden plaats in februari tot april afgelopen jaar.

Achmed A. benaderde zijn slachtoffers, soms nog meisjes van 11 of 12 jaar, door bijvoorbeeld naar de tijd te vragen. Onverwacht ging A. hen omhelzen, zoenen, hun handen likken of in hun borsten knijpen. De man heeft een laag IQ en persoonlijkheidsstoornis.