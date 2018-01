Nieuwe daklozenopvang vervangt opvang Catharijnesteeg

Daar worden inloop, hulpverlening, medische zorg, activering en een aantal noodslaapplaatsen ondergebracht. Deze nieuwe daklozenopvang opent uiterlijk 1 december 2018 haar deuren. Vanaf dan sluit de dagopvang aan de Catharijnesteeg.

Op de Nieuwegracht zit op dit moment al een 24-uurs opvang van het Leger des Heils voor daklozen. Deze opvang verhuist naar de Oudwijkerveldstraat.

Kees Diepeveen over de nieuwe opvang aan de Nieuwegracht: "We willen de daklozenopvang vernieuwen. Daklozen die hier worden opgevangen kunnen herstellen in een rustige omgeving waar ze overdag binnen kunnen lopen en waar ruimte is voor hun herstel. Er is hulpverlening en medische zorg, ruimte om activiteiten te ondernemen en er komt een klein aantal noodslaapplaatsen."

De nieuwe voorziening aan de Nieuwegracht, met de verschillende functies, moet zorgen voor een betere daklozenopvang in Utrecht. Deze voorziening moet als startpunt dienen in de keten van opvang en herstel. In Utrecht maken jaarlijks ongeveer duizend personen gebruik van de verschillende daklozenvoorzieningen.