Twee Utrechtse zaken op tweede coldcase-kalender

De politie hoopt meer te weten te komen over de dood van de 93-jarige Ger Bindi-Van der Steeg, in de buurt bekend als 'oma Bindi'.

De vrouw werd in juni van 2005 dood aangetroffen in haar woning aan de Gruttersdijk in Utrecht gevonden. Ze was door geweld om het leven gebracht. In de buurt was de vrouw zeer geliefd omdat ze, toen zij de eerste Italiaanse ijssalon van Utrecht runde, vaak ijsjes weggaf aan arme kinderen.

De kalender, die in gevangenissen en op kantoren van de reclassering komt te hangen, moet ook voor tips zorgen over een zaak uit 1989. De 26-jarige Robert Obermeijer wordt dood gevonden in het huis van zijn zus aan de Beukstraat in Utrecht.

De man, die in 1983 naar Utrecht was verhuisd en voornamelijk in de horeca werkte, had volgens de politie veel losse contacten. Zo zou hij een relatie hebben met 'Willem' en 'Peter', van wie de politie niet weet wie ze zijn.

Tips

De politie heeft tot verlenging van de kalender besloten nadat de eerste uitgave met 52 coldcases (een per week) in 2017 tot veel bruikbare tips leidde. De eerste kalender met onopgeloste levensdelicten en vermissingen leverde 78 tips op over zaken op de kalender, waarvan er 32 bruikbaar bleken.

In negen oude zaken is het politieonderzoek heropend of wordt heropening onderzocht.