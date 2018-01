Buschauffeur overvallen aan Rio Brancodreef in Overvecht

Agenten hebben de zaak nog in onderzoek. Het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt tijdens de overval.

Na de overval werd via Burgernet een signalement van de man verspreid. Het zou gaan om een negroïde man, met een donkere jas en een donkere sjaal. Ook droeg de man een donkere capuchon.

Later op de avond is een verdachte aangehouden. Deze is overgebracht naar het politiebureau.