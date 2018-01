'Gevolgen van staking bus- en tramchauffeurs voor reizigers nog niet bekend'

Woordvoerders van U-OV en Syntus zeggen te balen van de situatie en de koppige houding van de vakbonden en bieden bij voorbaat hun excuses aan voor de overlast die het reizigers gaat opleveren.

De werknemers in het streekvervoer staken omdat ze afspraken willen over een vermindering van de hoge werkdruk en een loonsverhoging.

"Ik voel me schuldig als ik weer weg moet planken terwijl iemand van een afstandje komt aanrennen of als ik geen tijd heb om reizigers de weg te wijzen of te helpen. Je wilt dat beetje extra kunnen doen en dat gaat niet meer. Het haalt het plezier uit het werk. Het is bovendien ook alleen maar gevaarlijk. Je merkt dat chauffeurs harder en roekelozer gaan rijden als ze die tijdsdruk voelen", vertelt buschauffeur Pascal van Burg.

Gevolgen

Wat de gevolgen precies zullen zijn voor reizigers in Utrecht valt niet te voorspellen, dat hangt af van de stakingsbereidheid van chauffeurs. Het lijkt er voorlopig op dat de meeste Utrechtse chauffeurs staken, maar pas donderdagochtend zal duidelijk worden wie van hen toch aan het werk gaan.

Er is kans dat er in ieder geval na 12.00 uur weer een aantal lijnen gaan rijden. Wel wordt het reizigers aangeraden om thuis te blijven of alvast op zoek te gaan naar alternatieve manieren van vervoer.