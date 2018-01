Opnieuw meerdere voertuigbranden, politiebureau vrijgegeven na brandmelding

Zondagavond kwamen er onder andere meldingen binnen van voertuigbranden op de Tichelaarslaan, Adriaan Mulderstraat, Roerstraat, Vuurvlindersingel en Korianderstraat. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht vertelt aan NU.nl dat ze maandag met precieze cijfers komen.

De afgelopen dagen is Utrecht getroffen door meerdere voertuigbranden. Een woordvoerder van de politie meldde eerder aan NU.nl dat sinds Eerste Kerstdag zo'n twintig voertuigen, waaronder busjes, auto's en scooters, in vlammen zijn opgegaan.

Ontruiming Paardenveld

Het politiebureau op de Paardenveld is ongeveer een uur lang ontruimd geweest. Het pand is inmiddels vrijgegeven.

Dat meldt de Veiligheidsregio Utrecht op Twitter. Eerder op de avond kwam er een melding binnen door een grote rookontwikkeling bij het gebouw. De brandweer heeft geen brand aangetroffen bij het pand.

De rook kwam vanuit de kleedkamer en is mogelijk afkomstig van buiten het gebouw. De oorzaak voor de rook is nog onbekend. Medewerkers van de politie kunnen het gebouw inmiddels weer in.

Incidenten

De politie Utrecht heeft zondag ook illegaal vuurwerk en een hennepkwekerij aangetroffen in een woning in De Meern. De bewoner van het pand is gearresteerd. De hennepkwekerij stond in de schuur van de woning in de Utrechtse wijk.

Vorige jaarwisseling

In Utrecht vonden er afgelopen jaarwisseling 292 incidenten plaats in de stad. Dit komt neer op 8,5 incidenten per tienduizend inwoners. Hiermee had Utrecht in vergelijking minder incidenten dan andere gemeenten zoals Vlissingen, Zaltbommel en Tiel, maar meer dan Amsterdam.