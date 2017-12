Overzicht: Dit is er tijdens de jaarwisseling te doen in Utrecht

In nachtclub Back&Fourth aan de Loeff Berchmakerstraat 4 kan je na het vuurwerk binnenlopen om samen met dj's Eric de Man en Daan Diks feestend het nieuwe jaar in te luiden.

Het feest is van 1.00 tot 6.00 uur. Kaarten zijn 20 euro.

In Grand Café Lebowski aan het Domplein 17 wordt in de late avond afgeteld naar het nieuwe jaar. Het feest heeft geen thema of dresscode.

Het feest is vanaf 23.00 uur. Kaarten zijn 12,50 euro.

In Stairway to Heaven aan de Mariaplaats 11/12 kan gedanst worden op R&B, hiphop, dancehall en reggaeton.

Het feest begint om 23.59 uur en duurt tot 6.00 uur. Kaarten zijn 29,95 euro.

Met Oud en Nieuw kunnen feestgangers voor cocktails terecht bij Behind Bars aan de Hamburgerstraat 14. In de nachtclub worden drankspelletjes georganiseerd.

Behind Bars is geopend vanaf 22.00 uur. Kaarten zijn 19,95 euro.

Café Averechts zegt al 35 jaar het leukste Oud en Nieuw-feestje van Utrecht te organiseren. In de avond is de nachtclub gevuld met live jazz, na middernacht bestijgt dj John Miltenburg het podium.

Het feest in Café Averechts is van 21.30 uur tot 6.00 uur. Toegang is gratis.

Body Talk aan de Oudegracht 64 organiseert dit jaar zijn eigen oudjaarsfeest.

Het feest is van 21.00 tot 4.00 uur. Kaarten zijn 7,50 euro.

De Helling organiseert tijdens de jaarwisseling De Danshal x Wat Als het Leven? Op Oudjaarsnacht is muziek te horen van A+ ‘till Jay-Z.

Het feest is van 23.59 tot 5.00 uur. Kaarten zijn 27,50 euro.

Club Poema houdt op Oudjaarsnacht het grootste huisfeestje van de stad. Drankjes zijn inbegrepen in de ticketprijs. Zo hoef je je tijdens de jaarwisseling nergens zorgen om te maken.

Het feest is van 0.30 tot 6.00 uur. Kaarten zijn 45 euro.

Op Janskerkhof kun je op Oudjaarsavond in de prijzen vallen. Wie de beste outfit van de avond aanheeft, krijgt in Filemon & Baucis een fles champagne cadeau. Mocht je niet de uitverkorene winnaar zijn, is er voor jou om middernacht een glas champagne.

Het oudjaarsfeest in Filemon & Boucis is van 23.00 tot 5.00 uur. Kaarten zijn 10 euro.

Tijdens de jaarwisseling kunnen feestgangers de gekste dansjes doen in Club Maggy tijdens Fabulous NYE.

Club Maggy is open van 22.00 tot 6.00 uur. Kaarten zijn 15 euro.

Onder het mom: vroeger toen alles beter was, nodigt café ’t Neutje je uit om tijdens Neutje’s Kinderfeestje je favoriete outfit van vroeger aan te trekken. Daarnaast moet je voor dit all-inclusive feestje ook je zwemspullen meenemen. Waarom blijft nog even een verrassing.

Het oudjaarsfeest is van 22.00 tot 4.00 uur. Kaarten zijn 49,50 euro.

Trek je foute outfit aan en ga naar het meest foute oudjaarsfeest op het Janskerkhof tijdens Fout & Nieuw.

Het oudjaarsfeest is van 23.00 tot 5.00 uur. Kaarten zijn 7,50 euro.

In deze oude, bruine kroeg kan je tijdens Oud en Nieuw terecht voor oliebollen en bubbels. En daarnaast kun je buiten vuurwerk kijken.

Het oudjaarsfeest is van 22.00 tot 3.00 uur. Toegang is gratis.

Hét studentenfeestje van het jaar is te vinden in Woolloomooloo. De gehele avond is er goedkoop bier tijdens Woolloomooloo’s New Year’s Eve 2018.

Het feest is van 1.00 tot 7.00 uur. Kaarten zijn 10 euro, of 15 euro aan de deur.

Bij Zussen op de Korte Jansstraat kan je genieten van de deuntjes van dj Budi Geisler tijdens Tres Brut.

Zussen is open van 22.00 tot 3.30 uur. Kaarten zijn 15,61 euro.

Bij Ubica Utrecht aan de Ganzenmarkt 24-26 kun je proostend en feestend het nieuwe jaar in gaan.

Het feest is van 0.45 tot 5.00 uur. Kaarten zijn 15 euro.

In The Wall wordt tijdens RUBBER XL NYE open-minded feest gevierd. De locatie aan de A2 met eerste rang uitzicht op het vuurwerk boven Utrecht en Maarssen is ideaal om vuurwerk te spotten. De toegang is inclusief drank.

Het oudjaarsfeest is van 22.00 tot 6.00 uur. Kaarten zijn 45 euro.

Vuurwerk

De gemeente heeft op haar website informatie omtrent de jaarwisseling gepubliceerd. Er staat onder andere wanneer en waar er vuurwerk afgestoken mag worden, maar ook wijzigingen bij het ophalen van afval. Vuurwerk mag alleen op 31 december van 18.00 uur tot en met 1 januari 2.00 uur afgestoken worden.

Er zijn dit jaar vier vuurwerkvrij zones. Bij de Voorveldse Polder, Vogelopvang Rotsoord, Kinderboerderij Gagelstede en Dierenweide de Watertoren mag geen vuurwerk worden afgestoken. Ook niet tijdens de officiële afsteektijden.

Tot slot vraagt de gemeente haar inwoners om vuilnis kort voor de ophaaltijden buiten te zetten, geen afval naast containers te plaatsen en de geleegde kliko's zo snel mogelijk weer naar binnen te halen.