In beeld: Nieuwsjaar 2017 in Utrecht

Een grote stroomstoring in combinatie met een bommelding zorgde op 17 januari voor een enorme drukte op station Utrecht Centraal. De bommelding bleek vals, maar het treinverkeer was ernstig ontregeld.

De wereldberoemde Utrechtse grafisch ontwerper en illustrator Dick Bruna is op 17 februari in zijn geboortestad Utrecht overleden in zijn slaap. De geestelijk vader van Nijntje is 89 jaar oud geworden.

De verlichting van de nieuwe winkels aan het Vredenburgplein zorgde voor overlast in april. Vooral de lampen van kledingzaak Bershka deden het plein ’s avonds in licht baden. De kwestie leidde zelfs tot Kamervragen.

De vijftiende editie van de Utrechtse Grachtenrace ronDom vond dit jaar plaats. Tientallen teams deden mee aan deze sloepenrace van vijftien kilometer lengte.

De toegangspoortjes op station Utrecht Centraal gingen in april voor een proef enkele dagen dicht. De pilot was succesvol. Tegenwoordig zijn de poortjes altijd gesloten en kan men alleen met een OV-chipkaart het station op.

Het legendarische skatepark The Yard op het Kruisvaartterrein ging in mei weer open. Skaters hadden jaren actie gevoerd om het park weer te mogen gebruiken. De functie is wel tijdelijk: als er gebouwd gaat worden moeten de skaters een andere plek zoeken.

De Utrechtse LHBT-gemeenschap liep in een kleurrijke optocht door Utrecht om op positieve wijze de liefde in al haar diversiteit te vieren. Honderden mensen liepen met regenboogvlaggen en ballonnen door het centrum van Utrecht.

Op het Vredenburgplein woonden duizenden mensen het verrassingsconcert van Kensington bij. De Utrechtse band trad een half uurtje op. Het plein was zo vol dat de organisatie op een gegeven moment besloot om geen mensen meer toe te laten.

Op het Stationsplein is een indrukwekkende steigerconstructie gebouwd om het dak boven het plein te kunnen monteren. Het woud van steigerpalen leverde mooie plaatjes op.

Waar moet de tippelzone komen? Die vraag hield veel Utrechters bezig – zou het De Boteyken of de Elektronweg worden? Na veel protest en discussie besloot de gemeente beide opties van tafel te vegen. Er is nog geen nieuwe locatie gevonden.

Een gratis optreden van rapper Boef, ter attentie van de opening van een sneakerwinkel, zorgde in september voor de nodige commotie in en rondom TivoliVredenburg. Het concert werd al tijdens het tweede nummer tijdelijk gestaakt omdat er met spullen werd gegooid. Na het concert waren er ook verschillende ruzies en vechtpartijtjes tussen de jeugdige bezoekers.

De Oranje Leeuwinnen werden in augustus na het behalen van de Europese titel gehuldigd in het Utrechtse park Lepelenburg.

Honderden mensen zochten in oktober mee naar de vermiste Utrechtse Anne Faber. De 25-jarige vrouw raakte vermist na een fietstocht door de regio. Ze werd bijna twee weken na haar vermissing dood gevonden.

De Domtoren gaat gerestaureerd worden en is daarom ingepakt in een steiger. Ook binnen in de lantaarn, het hoogste gedeelte van de toren, zijn steigers gebouwd. De constructie blijft jaren staan.