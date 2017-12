In Beeld: De laatste kerstaankopen in de Utrechtse binnenstad

Sommige zaken hebben deze periode juist net achter de rug. Zoals de pop-upwinkel It’s all about Christmas in het voormalig pand van C&A aan het Vredenburg. "Na Sinterklaas stonden er rijen van hier tot Tokio, nu komen mensen vooral voor de laatste kerstspullen."

Bij de Bijenkorf, het pand naast It’s all about Christmas, hebben ze gekozen voor soepelere openingstijden in deze periode. "We zijn vanaf woensdag elke dag tot 21.00 uur open. Je ziet dat de drukte zich dan meer verspreidt, en dat geeft voor ons wel een beetje lucht."

Bond en Smolders, de gebakszaak aan de Lijnmarkt, had de grote drukte net achter de rug. "Je had zaterdagochtend moeten komen, toen was het pas druk."

Bij Broese boekverkopers aan de Stadhuisbrug was het druk. "Net zoals voorgaande jaren", zei de manager. Alle kassa's waren open en toch stonden de rijen bijna tot aan de muur.

Bij Kazerij Stalenhoef, de kaasboer op de Twijnstraat, zijn de kazen niet aan te slepen. "Het was vrijdag de hele dag druk, en zaterdag ook weer. Zondag verwacht ik hetzelfde."