Schade aan beton Stadsbaantunnel kwam door water in pergola

Dat heeft wethouder Kees Geldof vrijdag bekendgemaakt in een brief aan de gemeenteraad.

In augustus was de Stadsbaantunnel enige tijd afgesloten voor verkeer omdat er een stuk beton uit de betonnen palenconstructie voor de tunnel in de middenberm lag. De tunnel werd uit voorzorg afgesloten.

De afgelopen maanden is er onderzoek geweest naar de pergola. Tijdens het onderzoek zijn er, in aanvulling op de in augustus gevonden plekken, drie nieuwe plekken gevonden waar het beton los zat, en twee locaties met scheuren. Omdat een plastic omwikkeling om het beton zat, bestond er geen risico dat het op het wegdek zou komen.

Reparatie

De reparatiewerkzaamheden zijn op 20 november al van start gegaan. In het voorjaar van 2018 worden deze hervat, en tegelijkertijd wordt er een nieuwe inspectie uitgevoerd. "Zo mogelijk combineren we dit met andere werkzaamheden waarvoor anders de Stadsbaantunnel dicht zou moeten, om een eventuele sluitingsduur zo klein mogelijk te houden", schrijft Geldof in de brief.

De totale kosten van de reparaties inclusief aanverwante kosten komen volgens de gemeente uit op ongeveer 350.000 euro. Deze kosten kunnen niet verhaald worden op de aannemer die de pergola plaatste. Het bedrijf is failliet.