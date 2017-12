Leidsche Rijn Centrum krijgt toch een hoge toren

Vanaf het eerste kwartaal van 2018 wordt een selectieprocedure gestart voor projectontwikkelaars met een plan voor hoogbouw tussen The Wall en het St. Antonius Ziekenhuis, die tot maximaal 140 meter reikt.

"De hoogbouwkavel in Leidsche Rijn moet een voorbeeldproject worden waarbij 'gezonde duurzame verstedelijking' op gebouwniveau vorm moet krijgen. De gemeente Utrecht daagt de ontwikkelaar uit een plan te presenteren met innovatieve technologische oplossingen ter bevordering van de gezondheid van de toekomstige bewoners", is te lezen in de verzonden raadsbrief.

In het gebied moeten 800 tot 1.200 appartementen komen, waarvan ongeveer 20 procent sociale huur. Daarnaast wordt er ruimte gemaakt voor horeca, winkels en vrijetijdvoorzieningen. De projectontwikkelaar dient daarnaast rekening te houden met de wensen van bewoners en ondernemers uit het gebied.

Economische crisis

In 2006 is het 'Masterplan Leidsche Rijn Centrum' opgesteld. Hierin stond onder andere dat Leidsche Rijn Centrum is aangemerkt als locatie waar het mogelijk is om hoger te bouwen dan de 112 meter hoge Domtoren. In hetzelfde jaar is de ontwikkeling van de 262 meter hoge Belle van Zuylen gestart.

Begin 2010 heeft de gemeente in verband met de economische crisis besloten dat de bouw van deze toren niet doorgaat. De half miljard euro kostende Belle van Zuylen zou het hoogste gebouw van Nederland worden.