Utrecht maakt regels om overlast Airbnb tegen te gaan

Het college gaat de regels voorstellen aan de raad.

Bewoners mogen hun woning maximaal zestig nachten per jaar verhuren aan maximaal vier personen of aan een gezin met meer personen. De gasten mogen bovendien geen overlast veroorzaken.

De woning moet brandveilig zijn en er moet toeristenbelasting betaald worden. De verhuurder van de vakantiewoning moet daarnaast zelf ingeschreven staan bij de gemeente op het adres van de woning die verhuurd wordt.

Huidige regels

Momenteel is het tarief voor toeristenbelasting in Utrecht vijf procent van de overnachtingsvergoeding, exclusief btw en ontbijt. Nieuwe verhuurders via AirBnb moeten zich eerst schriftelijk of telefonisch bij de gemeente melden.

De woning moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit, bijvoorbeeld brandveiligheid. Bij verhuur aan meer dan vier personen is een melding brandveilig gebruik nodig.

Amsterdam

In Amsterdam is er ook al een maximum gesteld aan het aantal nachten per jaar. De regels zijn nodig om overlast tegen te gaan, om leefbaarheid in de buurt en binding met de buurt te behouden.

“De regels beschermen bovendien de schaarse woningvoorraad en creëren een gelijk speelveld tussen hotels en particuliere aanbieders”, stelt het college.

Duidelijke regels

Verblijf in particuliere woningen van toeristen, expats en internationale studenten gebeurt steeds meer. Wethouder Jeroen Kreijkamp: “Tijdelijke woningverhuur is een welkome aanvulling op het reguliere verblijfsaanbod. Het past bij het karakter van onze stad, waar toeristen zich kunnen onderdompelen in de lokale cultuur."

"Bovendien stimuleert het de lokale economie en werkgelegenheid. Ik ben blij dat er nu duidelijke regels komen met een eerlijk speelveld voor alle aanbieders.”

Omgevingsvergunning

Bij short stay worden woningen structureel verhuurd voor een periode vanaf twee weken tot een half jaar en is vooral gericht op de zakelijke markt. Het college wil een omgevingsvergunning verplicht stellen voor short stayverhuur en nieuwe short staylocaties alleen nog maar toestaan bij transformatie of nieuwbouw. Dit zorgt ervoor dat bestaande woningen beschikbaar blijven voor de woningmarkt.

Voor bestaande short staylocaties komt er een regeling. Als de gemeenteraad heeft ingestemd zullen de regels in februari volgend jaar van kracht worden.