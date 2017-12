Tim Schipper wordt lijsttrekker voor SP Utrecht

Tim Schipper laat in een reactie weten "trots te zijn op de lijst die ik hopelijk straks mag aanvoeren".

"We hebben een mooie mix van ervaring en van nieuw talent. Met deze lijst kunnen we een team vormen dat aanvallend is. Dat actie voert samen met buurtbewoners voor de terugkeer van buslijn 6 in Hoograven, voor goede renovaties in Kanaleneiland en Overvecht en voor veilige wegen in Ondiep."

De hoogste nieuwkomer is Ruurt Wiegant op de tweede plek. Hij is sinds 2012 actief voor de SP. De volgende nieuwkomer is Agata Troost op de derde plek. Paulus Jansen is lijstduwer en kandidaat-wethouder. Jansen is al sinds 2014 wethouder in Utrecht.

De SP heeft op dit moment vier zetels in de raad.