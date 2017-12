'57.000 Utrechters hebben te maken met geluidshinder'

Utrecht Omwonende (81) gewond na schietpartij met automatische wapens Utrecht Een 81-jarige vrouw is door een verdwaalde kogel in haar been getroffen na een schietpartij in de Utrechtse wijk Overvecht. Het slachtoffer lag in haar woning te slapen toen in de nacht van zondag op maandag het vuur werd geopend op twee mannen die in de straat reden. update: 15:20