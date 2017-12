Aantal huishoudens met laag inkomen gestegen in Utrecht

Dat blijkt uit een brief die wethouder Victor Everhardt vrijdag aan de gemeenteraad heeft gestuurd over de uitkomsten van de zogeheten Armoedemonitor 2017. Dit is een onderzoek naar armoede in de gemeente Utrecht.

Volgens de wethouder leeft een huishouden in armoede, wanneer het minder dan 125 procent van het wettelijk sociaal minimum (WSM) te besteden heeft. In 2010 waren er 22.200 huishoudens die aan deze norm voldeden, dat komt neer op 17,2 procent van alle inwoners. In 2016 waren dit 25.200 huishoudens, 18 procent van alle inwoners.

De toename is volgens Everhardt toe te schrijven aan de groei van het aantal huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau. Het gaat met name om huishoudens die langdurig een laag inkomen hebben. Meer dan de helft (53 procent) van deze minima woont in de wijken Overvecht, Noordwest en Zuidwest.

Aanpak

Zo'n 9.900 kinderen groeien in de gemeente Utrecht op in een gezin met een laag inkomen. 70 procent van deze kinderen heeft een niet westerse achtergrond.

Volgens de wethouder laat de armoedemonitor duidelijk zien onder welke groepen in Utrecht de problematiek het grootst is en in welke wijken zij wonen. Er zou volgens hem winst behaald kunnen worden bij het bereiken van de doelgroep. Wel is hij tevreden over de 'goede beweging' die de gemeente Utrecht heeft ingezet bij de armoedeaanpak.