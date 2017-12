Aantal eenmanszaken in Utrecht fors gestegen

Volgens het CBS nam het aantal zzp'ers met 135 procent toe in tien jaar.

Het gaat hier om 9.400 eenmanszaken in 2007 tot 22.100 in 2017. Vooral het aantal organisatieadviesbureaus is fors toegenomen. De stijging is in heel Nederland merkbaar: in diezelfde periode is sprake van een stijging met 79 procent tot 1,2 miljoen eenmanszaken.

Amsterdam telt veruit de meeste bedrijven. De stad is goed voor 95.400 ondernemingen. Rotterdam is de nummer twee met 46.200 bedrijven, gevolgd door Den Haag waar 40.400 bedrijven zijn gevestigd.