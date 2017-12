Grote controle garageboxen in Utrecht Overvecht

De actie is volgens de gemeente nodig omdat bij de politie en gemeente regelmatig signalen en meldingen binnenkomen waaruit blijkt dat de garageboxen in deze parkeergarage voor andere doeleinden worden gebruikt dan is toegestaan.

De bedrijvigheid in en om het garagecomplex loopt door tot in de nachtelijke uren. Voor de gemeente is dat aanleiding om te kijken of de garageboxen wel worden gebruikt volgens het bestemmingsplan. Dat staat alleen parkeren toe.

Het gebruik als bedrijfsmatige berging of werkruimte is niet toegestaan.

Illegale activiteiten

Met een controle op mogelijke overtreding van de 'Wet algemene bepalingen omgevingsrecht' wil de gemeente ervoor zorgen dat de huurders de garageboxen gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld en mogelijke illegale activiteiten bestrijden.

Voor de veiligheid van de gemeentelijke handhavers heeft de politie de locatie voor de duur van de acties afgezet.