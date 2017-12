Hogeschool Utrecht uit financieel zwaar weer

De afgelopen twee jaar zat de HU in financieel zwaar weer. Dit jaar is er een tekort van 8,5 miljoen en in 2016 was dat 4 miljoen. Deze tekorten zijn grotendeels het gevolg van extra investeringen in onderwijs en onderzoek.

Het ministerie van Onderwijs vroeg verschillende onderwijsinstellingen om een bedrag voor te schieten in afwachting van het geld dat vrijkomt door de invoering van het leenstelsel. Vanaf volgend jaar krijgen zij, waaronder de Hogeschool Utrecht, hiervoor een compensatie.

Hierdoor krijgt de HU in 2018 en 2019 per jaar ruim 8 miljoen, en in 2020 ruim 22,5 miljoen. In 2021 houdt HU dan ook rekening met een overschot van 1,5 miljoen dat oploopt tot bijna 5 miljoen in 2022.

Eigen geleend geld

De afgelopen jaren zijn de tekorten van de HU aangevuld uit eigen zak. Daarnaast heeft de onderwijsinstelling flink geïnvesteerd met eigen geleend geld. "Toch is de financiële basis van de hogeschool redelijk stabiel", is te lezen op Trajectum.

De HU is terughoudend met aangeven waar het extra geld voor gebruikt gaat worden. Zij houden namelijk rekening met een tegenvaller op de rijksbijdrage in 2018. Deze valt onder andere lager uit vanwege minder uitgereikte diploma’s dan verwacht. Daarnaast moet het ministerie van Onderwijs nog met een gat van 183 miljoen wegwerken.