Energieopwekkende parkeeroverkappingen geplaatst bij Jaarbeurs Utrecht

Het dak van de carports die woensdag geplaatst zijn bestaat uit 150 zonnepanelen, waardoor lokaal opgewekte energie direct geladen wordt in auto’s van bezoekers.

De parkeeroverkappingen zijn een proefopstelling, om ervaringen op te doen voor het combineren van duurzame energie en mobiliteit in de regio. De ambitie van de initiatiefnemers, onder de noemer Smart Solar Charging, is om maar liefst 25.000 m2 zonnepanelen te koppelen aan duizend laadpunten in verschillende Utrechtse gemeenten.

In de toekomst kunnen de nieuwe bewoners van het Beurskwartier ook gebruikmaken van elektrische deelauto’s bij de zonnecarports.

Duurzaam

In het gebied zijn al eerder duurzame projecten gerealiseerd. Zo werden er in augustus 48 zonnepanelen geplaatst bij de toegangspoort van Jaarbeurs P4. Daarnaast wordt begin 2018 een Tesla PowerPack in gebruik genomen, een batterij die een grote vaste opslagcapaciteit biedt.