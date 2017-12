'Gemeente te voorbarig met parkeerbonnen bij Buurten in de Fabriek'

Er werden dertien boetes van negentig euro uitgeschreven bij het restaurant. De herinrichting van de straat is echter nog niet volledig afgerond. De gemeente zegt tegen het AD dat de handhavers iets te voorbarig te werk zijn gegaan.

De nieuwe fietsstraat is nog niet afgerond, zo zijn er nog geen fietsborden en is er geen witte lijn getrokken. Zolang de straat nog niet af is gaat de gemeente niet bekeuren. Daarna volgen twee weken van waarschuwen als overgangsperiode.

Bezoekers reageerden direct al verontwaardigd. Veel parkeergelegenheid is er overigens niet meer in de nieuwe situatie bij restaurant Buurten in de Fabriek. Er zijn nog een paar plekken over.