Plan voor laatste deel singel bekend: Vanaf 2020 weer compleet rond Utrecht

Het voorlopige ontwerp van het allerlaatste stuk singel en de omgeving, tussen de Marga Klompébrug en de Bartholomeïbrug, is nu klaar. Er komen glooiende oevers met waterplanten, een grote zitvlonder, een ligweide en er komen meer bomen dan er nu staan. Ook blijft het kunstwerk in het park en ligt er straks een voetbalveldje voor kinderen.

"Naast meer groen en plek om te zitten en te spelen, is dit het laatste stuk van de Catharijnesingel waar we het water terug gaan brengen. In 2020 is het weer mogelijk om een rondje singel in Utrecht te varen. Daarvoor wordt in 2018 de verkeersbak gesloopt", aldus Wethouder Victor Everhardt (Stationsgebied).

Het nieuwe ontwerp is gemaakt in de stijl van Zocher Jr. en sluit daarmee aan op de andere delen van het Utrechtse singelpark. Aan beide kanten van het water komen over een groot deel ecologische oevers. Aan de huidige aanlegsteiger wordt een grote houten zitvlonder gemaakt.

Catharijnesingel

Veertig bomen die nu op de plek staan waar straks het water stroomt, moeten worden gekapt. Vijftien andere bomen worden verplant naar de overkant van de singel. In totaal komen er meer bomen dan er nu staan. De monumentale moerascypressen blijven behouden.

Het park wordt een voetgangersgebied. Langs de Catharijnesingel komen aan beide kanten van de straat vrijliggende, eenrichtingsverkeer fietspaden als doorgaande fietsroutes. Fietsen langs de woningen op het Willemsplantsoen blijft mogelijk. Ook blijft het Willemsplantsoen bereikbaar voor auto(bestemmings)verkeer.

Betrokken omgeving

Van april tot september heeft een groep betrokken bewoners, ondernemers en geïnteresseerden meegedacht over de inrichting van dit deel van de singel. In de gesprekken is ook de voorkeur voor wel of geen extra voetgangersbrug besproken. Er zijn twee petities ingediend, één voor en één tegen de brug. Deze voetgangersburg wordt nu niet aangelegd. Wel is binnen het ontwerp van de Catharijnesingel Zuid de aanleg van een eventuele brug in de toekomst mogelijk gemaakt.

De aannemer start begin volgend jaar met het verplanten en kappen van de bomen en het verleggen van kabels en leidingen. In het najaar van 2018 start de sloop van het Willemsviaduct en de tunnelbak. Aansluitend start de herinrichting medio 2019.

Oplevering staat gepland voor eind 2020. Dan is ook het gedeelte tussen Hoog Catharijne en de Marga Klompébrug klaar en is het weer mogelijk om een rondje om de binnenstad van Utrecht te varen.