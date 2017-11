Café-restaurant Broers maakt na 25 jaar plaats voor nieuwe horecazaak

Tot 21 januari blijft Broers bestaan in de huidige vorm, maar in de eerste week van maart 2018 opent daar een nieuwe zaak onder een nog geheime naam.

"Het concept dat we gaan introduceren is vernieuwend, zoiets kennen we in Utrecht nog niet", vertelt Schreutelkamp. "Het wordt iets totaal anders dan wat het nu is". Wel behoudt het de middag- en avondfunctie zoals we dat van Broers al 25 jaar gewend zijn.

Het pand zal tijdelijk sluiten om vijf weken lang verbouwd te worden. "Sommige elementen zullen blijven, sommige zullen gaan. Het is een prachtige locatie en een prachtig pand en die willen we eer aandoen."

Wat er precies voor in de plaats komt, houden de heren nog even geheim. Dit wordt over een paar weken bekend gemaakt.