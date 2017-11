Geld voor het goede doel gestolen uit kluis van Café Averechts

Utrecht Transport nieuwe spoorbrug over Amsterdam-Rijnkanaal trekt honderden kijkers Honderden mensen hebben zaterdag in Utrecht vanaf het dak van een bioscoop naar het transport van de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal gekeken. De nieuwe brug wordt sinds vrijdag vanaf de plek waar hij in elkaar is gezet, via een speciaal aangelegde route, naar de oever gereden.