Fietsverbod in Utrechtse binnenstad uitgesteld

Dat bleek donderdag tijdens een debat tussen raadsleden en de wethouder.

De gemeente is van plan om het voetgangersgebied in het centrum uit te breiden. Het fietsverbod moet gaan gelden aan de oostzijde van de Oudegracht tussen de Potterstraat en de Hamburgerstraat en aan de westzijde tussen de Gaardbrug en de Hamburgerbrug.

In het hele voetgangersgebied zou van 10.00 uur tot 18.00 uur niet meer gefietst mogen worden. Deze tijden zijn vanaf volgend jaar nieuw. Op dit moment mag je van 6.00 tot 18.00 uur niet fietsen in het gebied.

Binnenstad

De Utrechtse binnenstad trekt steeds meer bezoekers en de Domstad is de snelst groeiende stad van Nederland. "Dit ruimtegebrek leidt steeds vaker tot irritaties en frustraties bij voetgangers, fietsers, automobilisten en bevoorradingsverkeer", liet de gemeente eerder weten als reden voor de uitbreiding.

Er is echter veel discussie, zowel in de stad als in de gemeenteraad over het onderwerp. Wethouder Lot van Hooijdonk erkende dit donderdag ook: "Er zijn heel veel reacties op het plan. Iedereen is voetganger of fietser. Dat het er druk kan zijn, wordt wel gedeeld en dat er behoefte is aan duidelijkheid ook."

Reacties

Het CDA gelooft bijvoorbeeld niet in een verbod. Het handhaven van het fietsverbod zou volgende de lokale fractie niet te doen zijn en zou leiden tot hoge kosten. Ook vindt het CDA dat er geen aantrekkelijke alternatieven voor fietsers zijn en wijst nog eens op de nu al drukke verkeersknooppunten als de Neude, Janskerkhof en het Vredenburg.

Ook andere partijen in de raad hadden donderdagavond vragen aan de wethouder over het plan. De ChristenUnie vindt dat de noodzaak van het plan onvoldoende is aangetoond; er zouden ook andere maatregelen genomen kunnen worden, want de geplande maatregelen zouden te rigoureus zijn en nadelig voor de fietsers.

Ook het CDA liet weten niet overtuigd te zijn dat de gekozen oplossing leidt tot een verkeerskundig betere situatie, wellicht zouden 'lichtere' varianten beter zijn. De VVD vroeg zich ook af of het echt nodig is om bestaande routes aan te passen. D66 ziet graag dat de alternatieve (hoofd)fietsroutes eerst worden afgemaakt, extra fietsparkeervoorzieningen worden gerealiseerd en andere aanvullende maatregelen om de voetgangers-/fietsersdrukte beter te spreiden. Dit zou nu onvoldoende gebeuren.

Alternatieven

De PvdA liet weten voorstander te zijn van het plan, maar heeft ook aandacht voor de zorgen en bezwaren en vraagt de wethouder om ook zeker naar andere opties te kijken. Ook GroenLinks is blij dat het college een voorstel doet, maar vindt dat de fietser hier meer ruimte in moet krijgen. "Dit kan bijvoorbeeld door de tijden dat je in dit gebied mag fietsen op te rekken en rekening te houden met de drukke en minder drukke dagen in de week."