Fietsersbond vecht fietsverbod binnenstad Utrecht aan

De Utrechtse binnenstad trekt steeds meer bezoekers en de Domstad is de snelst groeiende stad van Nederland. "Dit ruimtegebrek leidt steeds vaker tot irritaties en frustraties bij voetgangers, fietsers, automobilisten en bevoorradingsverkeer", liet de gemeente eerder weten als reden voor de uitbreiding. De Fietsersbond vindt de stedelijke drukte geen probleem.

Peter van Bekkum, voorzitter van de Fietsersbond afdeling Utrecht: "Het fietsverbod gaat niet werken, omdat het niet aansluit bij de momenten en plaatsen waarop het druk is." De Fietsersbond wil dat het winkelgebied toegankelijk blijft voor fietsers.

Dat kan volgens Van Bekkum eenvoudig door de Oudegracht als wandelstraat in te richten, waar de fiets te gast is en niet verboden. "De drukte kan worden verminderd door te zorgen voor een echt aantrekkelijke fietsroute via het Domplein en de Lange Nieuwstraat."

Plan gemeente

Het fietsverbod moet gaan gelden aan de oostzijde van de Oudegracht tussen de Potterstraat en de Hamburgerstraat en aan de westzijde tussen de Gaardbrug en de Hamburgerbrug.

In het hele voetgangersgebied volgend jaar van 10:00 uur tot 18:00 uur niet meer gefietst worden. Deze tijden zijn vanaf volgend jaar nieuw: tot nu toe mag je van 06:00 tot 18:00 uur niet fietsen in het gebied.

Vismarkt

Van Bekkum: "Uit onderzoek blijkt dat als het erg druk is, fietsers niet op de Vismarkt rijden. Of ze fietsen er langzaam of stappen af."

Bij de cafés aan het Wed, de Lichte- en Donkere Gaard mag, als het plan doorgaat, ook tot 18:00 uur niet gefietst worden. "Onbegrijpelijk”, aldus Van Bekkum, “omdat het hier alleen ‘s avond druk is, maar dan is het fietsen dus niet verboden."

Verwarring

De Fietsersbond meent ook dat de gemeente met de nieuwe regels voor verwarring zorgt. "Op de Zadelstraat en Servetstraat, tussen de Mariaplaats en het Domplein, is het vaak druk met voetgangers, maar hier mag je wel fietsen, de fiets is hier te gast. En het Domplein is ingericht als een zogeheten shared space, waarbij het verkeer kris kras door elkaar mag bewegen."

De Fietsersbond wil dat de Oudegracht wordt ingericht als wandelstraat, waar de fiets te gast is. De drukte zou verminderd kunnen worden door aantrekkelijke alternatieve routes te bieden. Donderdag 16 november houdt de Raadscommissie Stad en Ruimte een debat over de uitbreiding van het voetgangersgebied.