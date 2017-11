Gemeente Utrecht doet onderzoek naar invloed alFitrah-moskee

Het Verwey-Jonker Instituut voert in opdracht van de gemeente het onderzoek uit. Dat schrijft het stadsbestuur woensdag aan de gemeenteraad.

Eerst zal een verkennend vooronderzoek worden gedaan naar de pedagogische situatie bij alFitrah, wat een omgevingsschets op moet leveren. Er zal vooral gekeken worden naar of leerlingen van de moskee veilig en gezond kunnen opgroeien, en of er activiteiten zijn die de participatie aan de samenleving kunnen verstoren.

Op basis van de bevindingen hieruit wordt gekeken naar of het zinvol is om een eventuele tweede fase te starten.

Openheid

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen uitte vorig jaar zijn zorgen over het gebrek aan openheid bij de moskee. Volgens onderzoek van NRC zou alFitrah voor problemen in de wijk zorgen door kinderen op te voeden met een afkeer van de Nederlandse maatschappij.

Ook zouden de leden van de moskee de gematigde moslims aanspreken op 'on-islamitisch' gedrag. Naar aanleiding van dit onderzoek ging Van Zanen het gesprek met de moskee aan, die beterschap beloofde. Een nieuw gesprek met de moskee wordt nog gepland, laat de gemeente weten.

Witwassen

De AlFitrah-moskee is omstreden. Een jaar geleden was er een inval in het pand, omdat de belastingdienst vermoedt dat de organisatie geld witwast.

Vorig jaar onthulde het AD dat de organisatie een donatie had ontvangen via een instelling uit Koeweit, die in verband is gebracht met Al-Qaeda. De organisatie uit Utrecht ontkende de banden, maar vorige maand bleek dat de financiering wel degelijk heeft plaatsgevonden.

Huurachterstand

Ook stond de moskee centraal in verschillende rechtszaken betreffende een huurachterstand. De rechtbank oordeelde dat het bestuur het pand op 5 oktober van dit jaar moest verlaten, maar alFitrah kocht tegen de verwachtingen in het pand. Dezelfde dag is het pand weer doorverkocht.