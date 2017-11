Utrecht krijgt vrijeschool voor voortgezet onderwijs

De nieuwe instelling voor voortgezet onderwijs gaat starten onder de vleugels van het Gregorius College.

Vanaf augustus 2018 kunnen kinderen terecht op het Waldorf. Daar beginnen ze met twee klassen, waar kinderen van alle niveaus in zitten.

Vrijeschoolonderwijs is gebaseerd op antroposofie. "In deze visie bestaat de mens uit een lichaam, ziel en geest. Vrijeschoolonderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen, schrijven of examens halen. Het onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap", vermelden ze op hun website.