Burgemeester van Zanen legt woensdag tijdelijk taken neer

De 56-jarige van Zanen (VVD) verwacht rond de jaarwisseling zijn werkzaamheden weer te kunnen hervatten. Tot die tijd neemt locoburgemeester Victor Everhardt (D66) zijn taken over.

Eind oktober maakte de burgemeester bekend dat er prostaatkanker bij hem is gesignaleerd. "De vooruitzichten lijken goed", aldus Van Zanen.

De burgemeester bekleedt zijn functie sinds 1 januari 2014. Sinds 3 juni 2015 is hij voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij begon in 1990 als lid van de gemeenteraad in Utrecht en was van 1998 tot 2005 ook wethouder in de stad van onder andere openbare ruimte, financiën en economische zaken van Utrecht.