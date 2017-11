Justitie wil acht maanden cel en tbs voor aanrander Utrecht

In de maanden februari tot april heeft de man meerdere vrouwen en meisjes benaderd en om de tijd gevraagd. Vervolgens ging hij hen onverwachts omhelzen, zoenen of in de borsten knijpen. De jongste meisjes waren 11 en 12 jaar oud.

Naast de celstraf van acht maanden, vroeg het OM ook of de rechtbank de maatregel tbs met voorwaarden wilde opleggen. Dit houdt in dat de verdachte in een Forensisch Psychiatrische Kliniek geplaats zal worden om behandeld te worden. Mocht hij zich niet houden aan de tbs-maatregel, zou tbs met dwang opgelegd kunnen worden.

De man zou lijden aan een persoonlijkheidsstoornis en weinig normbesef hebben. Daardoor zou hij de gevolgen van zijn acties niet kunnen overzien en vrij impulsief zijn. Daarom is behandeling volgens de officier van justitie noodzakelijk.

De rechtbank houdt de inhoudelijke behandeling van de zaak aan tot een nader te bepalen datum om de mogelijkheden van plaatsing in een kliniek te bespreken.