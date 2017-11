Geen Zwarte Pieten volgend jaar bij intocht Sinterklaas Utrecht

Dat meldt Bert Buizert, voorzitter van Stichting Stadsontspanning Utrecht. Dit jaar zijn er voornamelijk roetveegpieten en een paar Zwarte Pieten.

"We zitten op bijna honderd procent roetveegpieten. Dit jaar nemen nog een paar mensen afscheid als traditionele Zwarte Piet", laat Buizert weten.

Afgelopen zomer zijn er gesprekken zijn geweest met de mensen die Zwarte Piet spelen. "Sommigen gaan mee in ons besluit en worden roetveegpiet, anderen houden ermee op en voor een aantal is dit een soort afscheidstournee. We zijn ons er heel erg van bewust dat we dankzij hen altijd het Sinterklaasfeest kunnen vieren en daarom mogen zij er dit jaar nog als Zwarte Piet bij zijn."

In principe is het dit jaar dus voor het laatst dat er Zwarte Pieten bij de intocht van Sinterklaas in Utrecht aanwezig zijn. "Maar", zo zegt Buizert, "zeg nooit nooit."

Amsterdam en Den Haag

Dinsdag werd ook bekend dat de bijna 400 pieten bij de Amsterdamse sinterklaasintocht een compleet nieuw uiterlijk krijgen. Met nieuwe felgekleurde pakken en pruiken van halflang, donkerbruin golvend haar, krijgen ze het uiterlijk van Spaanse edellieden uit de zestiende eeuw.

Den Haag houdt het bij roetveegpieten met meer en minder vegen, omdat ze de onherkenbaarheid van de pieten belangrijk vinden. Rotterdam wil nog niks zeggen over het uiterlijk van Zwarte Piet.