Deze twee Utrechtse cafés staan in de Café Top 100

"Als jurylid kun je alleen nog maar verzuchten: Gelukkig, ze zijn er nog; cafés waar je gelukkig van wordt", schrijft de jury van het vakblad over Hofman.

Volgens hen wordt het café goed onderhouden en is er onder de medewerkers zeer goede kennis over de producten. In de DUIC terrassentest 2017 eindigde deze Utrechtse zaak op plek nummer drie.

Over Olivier is de jury ook enthousiast. "Ook ruim tien jaar na de opening imponeert Olivier. De mix van locatie, atmosfeer, grandeur en levendigheid trekt een brede doelgroep." Een pluspunt was dat Olivier de eerste kroeg ter wereld was waar Duvel van de tap kwam.

Ieder jaar publiceert Misset Horeca de Café Top 100. Een jury bezoekt de zaken die zich hebben opgegeven, waarna de ranglijst wordt opgesteld.