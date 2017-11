Winkels Hoog Catharijne onder water door sprinklers

"Bij Siebel is er een sprinkler aangegaan, die heeft die van ons vermoedelijk ook af doen gaan", zegt Jacob Bos, de assistent-manager van kledingwinkel Jeans Centre.

"Ik denk dat er flinke waterschade is. Wij hebben een houten vloer en die heeft lang onder water gestaan, ik ben bang dat die flink zal verbuigen."

Een deel van de kleding is ook nat geworden. "We gaan kijken wat we nog kunnen doen, we gaan in ieder geval de broeken uitvouwen en te drogen leggen. Er komt straks iemand van het hoofdkantoor om te bespreken wat we nu gaan doen."

